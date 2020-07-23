В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом 

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Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве , сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число скончавшихся в столице достигло 4375. Сутки назад сообщалось о 14 умерших.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.