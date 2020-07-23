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Прокуратура нашла нарушения в клинике в Москве, где пациентка умерла после липосакции 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В погоне за красотой: клиника ответит за смерть пациентки
Фото: depositphotos.com
Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в московской клинике, где пациентка умерла во время липосакции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"В ходе проверки, проводимой прокурорами совместно с контролирующими органами, в клинике выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны здоровья граждан. По каждому выявленному факту нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в надзорном ведомстве.
15 июля в операционном отделении частной медицинской клиники на улице Асеева умерла женщина 1985 года рождения. По данным СК, она обратилась в медицинское учреждение для проведения липосакции.
Прокуратура установила, что москвичка заключила договор на услуги по проведению пластической операции на общую сумму более 450 тыс. рублей. После операции самочувствие пациентки ухудшилось и, несмотря на оказанную реанимационную помощь, она умерла. После ЧП возбудили уголовное дело.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Москва
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