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"Дорогу мне преградило тело женщины": житель ДНР вспомниль день катастрофы MH17

Вероника Полынина
18 минут назад
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Издание «Донбасс Сегодня» опубликовало письмо жителя поселка Рассыпное, ставшего очевидцем катастрофы MH17 летом 2014 года.
«17 июля 2014 года в 16 часов 20 минут я находился в здании Дома быта, как вдруг услышал сильный взрыв. Невольно я даже пригнулся. Выбежав на улицу, я увидел, как с неба падают какие-то обломки. В сторону села Грабово также летели фрагменты. На машине я быстро поехал к месту падения, однако сразу доехать до него не удалось – дорогу мне преградило лежащее тело женщины», - рассказал мужчина.
По его словам, жители близлежащих домов тоже выбежали на улицы, многие из них сообщили, что в их дворах лежат трупы.
Добравшись до места падения самолета, мужчина увидел кабину, возле которой было шесть трупов: пилот, пристегнутый в кресле, стюардесса и еще четыре человека.
В МЧС со всего поселка начали поступать звонки о найденных трупах, спасатели начали обследовать территорию, находя все новые тела.
К концу второго дня тела продолжали лежать на тех же местах. Жителям объяснили, что на место должна прибыть международная комиссия, однако ее все не было.
«Трупы начали разлагаться, запах проникал в квартиры. Народ требовал что-то решать», - вспоминает житель Рассыпного.
По его словам, вскоре сотрудники МЧС занялись сбором трупов, местные жители помогали с поиском фрагментов самолета. В один из дней место крушения посетила комиссия ОБСЕ. В другой день к месту происшествия прорвался грузовик ВСУ, ополченцы открыли по нему огонь, пробив радиатор машины. Грузовик остановился, военные выбежали из него и бросились врассыпную. Они укрылись в гараже, но вскоре сдались в плен.
Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.
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Происшествия,Видео,Boeing,МЧС,ОБСЕ
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