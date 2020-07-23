Издание «Донбасс Сегодня» опубликовало письмо жителя поселка Рассыпное, ставшего очевидцем катастрофы MH17 летом 2014 года.

«17 июля 2014 года в 16 часов 20 минут я находился в здании Дома быта, как вдруг услышал сильный взрыв. Невольно я даже пригнулся. Выбежав на улицу, я увидел, как с неба падают какие-то обломки. В сторону села Грабово также летели фрагменты. На машине я быстро поехал к месту падения, однако сразу доехать до него не удалось – дорогу мне преградило лежащее тело женщины», - рассказал мужчина.

По его словам, жители близлежащих домов тоже выбежали на улицы, многие из них сообщили, что в их дворах лежат трупы.

Добравшись до места падения самолета, мужчина увидел кабину, возле которой было шесть трупов: пилот, пристегнутый в кресле, стюардесса и еще четыре человека.

МЧС со всего поселка начали поступать звонки о найденных трупах, спасатели начали обследовать территорию, находя все новые тела.

К концу второго дня тела продолжали лежать на тех же местах. Жителям объяснили, что на место должна прибыть международная комиссия, однако ее все не было.

«Трупы начали разлагаться, запах проникал в квартиры. Народ требовал что-то решать», - вспоминает житель Рассыпного.

По его словам, вскоре сотрудники МЧС занялись сбором трупов, местные жители помогали с поиском фрагментов самолета. В один из дней место крушения посетила комиссия ОБСЕ . В другой день к месту происшествия прорвался грузовик ВСУ, ополченцы открыли по нему огонь, пробив радиатор машины. Грузовик остановился, военные выбежали из него и бросились врассыпную. Они укрылись в гараже, но вскоре сдались в плен.