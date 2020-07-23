«17 июля 2014 года в 16 часов 20 минут я находился в здании Дома быта, как вдруг услышал сильный взрыв. Невольно я даже пригнулся. Выбежав на улицу, я увидел, как с неба падают какие-то обломки. В сторону села Грабово также летели фрагменты. На машине я быстро поехал к месту падения, однако сразу доехать до него не удалось – дорогу мне преградило лежащее тело женщины», - рассказал мужчина.
«Трупы начали разлагаться, запах проникал в квартиры. Народ требовал что-то решать», - вспоминает житель Рассыпного.