Дело Ефремова рассорило Мосгорсуд с Генпрокуратурой

Мосгорсуд напомнил Генпрокуратуре, что находится вне сферы ее контроля. Ранее надзорный орган взял на контроль дело о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым для «объективности расследования».
«Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и, в том числе, находится вне сферы контроля органов прокуратуры», — приводит РИА «Новости» фрагмент из заявления суда. Отмечается, что воздействовать на судей извне запрещено.
Михаил Ефремов обвиняется в совершении смертельного ДТП в центре Москвы. 8 июня актер в состоянии опьянения на своем автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался в больнице. Суд по делу актера начнется 29 июля, сообщают argumenti.ru.