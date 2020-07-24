«Стены в крови»: чем обернулась семейная драма

Останки 40-летней Марины Меркушиной и ее 15-летней дочери обнаружили спустя более года после их исчезновения в Омской области . По данным СК, с ними расправился 50-летний глава семейства — основным мотивом следствие называет ревность. После трагедии мужчина спрятал тела за городом, отмыл автомобиль и бросил его в 50 км от своего дома. Однако спустя некоторое время он покончил с собой.

В Омской области правоохранители нашли останки пропавших более года назад 40-летней Марины Меркушиной и ее 15-летней дочери — с ними расправился 50-летний глава семьи, который вскоре после преступления покончил с собой. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

«В этом году было принято решение еще раз прочесать местность в лесу, где был найден автомобиль подозреваемого. В этих поисках участвовали следователи, полицейские и местные жители. Эта работа и дала результаты. В радиусе примерно 1-2 километров от автомобиля был найден человеческий череп», — рассказали в ведомстве.

После этого останки были отправлены на экспертизу ДНК. Исследование показало, что череп принадлежит одному из членов семьи Меркушиных — правоохранители срочно выехали на место и стали искать рядом с местом, где нашли кости. «Следователи наткнулись на яму, раскопанную наполовину, из которой торчали человеческие кости», — уточнили порталу «СуперОмск» в СК.

Эксперты пришли к выводу, что один из скелетов точно принадлежит подростку. При этом отмечается, что тела были замотаны в одеяло — на данный момент они направлены на геномную экспертизу.

Напомним, что трагедия произошла в конце мая 2019 года. Тогда коллега 40-летней россиянки пришла к ней в квартиру, потому что та не вышла на работу, что, по словам приятельницы, не было свойственно для Меркушевой. Известно, что накануне она рассказала подруге о том, что собирается разводиться с мужем — он снова пришел домой выпивший и устроил скандал.

Дверь ей открыл четырехлетний сын пары, который был дома один и смотрел мультфильмы. Мальчик сказал, что родители ушли куда-то. Войдя в жилище, омичка увидела комнату, где все было в крови.

«Я сама, когда вошла — это просто ужас! Стены, обои — все в крови. В коридоре она будто фонтанировала. Там просто все в ней. Пол весь. У них новый диван, он тоже в крови весь, паласы, ворс аж пропитался спекшейся кровью», — рассказывала она порталу «Омск онлайн».

По словам соседей, утром из подъезда доносился шум, а также на полу были видны следы крови. Это подтвердили и кадры с камер видеонаблюдения — они зафиксировали, как Меркушин около 03.00 (06.00 мск) тащил что-то тяжелое к машине, после чего быстро уехал.

Коллеги женщины обратились в правоохранительные органы . Основным подозреваемым стал глава семейства — 50-летний Олег Меркушин. Через несколько дней его вычищенный до блеска автомобиль нашли в лесу в 50 км от его дома.

Спустя еще некоторое время тело мужчины было найдено в сарае на окраине города Калачинска Омской области. «При осмотре тела каких-либо телесных повреждений не обнаружено», — говорилось в сообщении СК. Там пояснили, что Меркушин совершил суицид.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Основным мотивом преступления правоохранители назвали ревность. Многие знакомые супругов заявили, что Меркушин долгое время подозревал жену в неверности. А с 15-летней школьницей он расправился, поскольку она стала свидетельницей.

Как рассказывали соседи пары сайту kp.ru, накануне трагедии они слышали крики из квартиры Меркушиных. «Ругались они, было несколько раз. Я видел, как муж хотел ударить, но дочь заступилась. Я думаю, причиной конфликта стала ревность. Он ее постоянно ревновал. А еще как-то раз в сентябре я стоял на балконе, а муж ее подъехал на машине и начал кричать: „Кто он? Он тебе нравится? Еще раз и ты больше из дома ни на шаг!“ Это было в сентябре», — уточнил знакомый омичей.

Между тем мать погибшей заявила, что дочь редко жаловалась на супруга. Однако однажды она приехала к родственникам со словами, что не может больше так жить. Несмотря на это, спустя несколько дней она вернулась в семью.

«Я узнала от родственницы, с которой Марина общалась, что Олег ее душил, очень сильно и долго, но она сумела отбиться. Он потом все отрицал, мол поссорились, ничего особенного, семейная жизнь, с кем не бывает», — делилась пенсионерка с порталом «Омск онлайн».

Соседи Меркушиных также вспоминали, что два года назад правоохранители уже проводили беседу с парой. Однако подробностей они не раскрывали. «Я не знаю, может, ударил ее он или что… Подрались они может быть? Они замкнутые, необщительные. Ни с кем не дружили, не общались. К ним никто не ходил. У нас весь подъезд в гости друг к другу ходит, двери не закрывают, а про них никто ни сном ни духом», — заключил сосед.