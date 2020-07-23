Суд подмосковного Видного освободил из зала суда Ражидина Михралиева, известного в криминальных кругах как Раджик Нижневартовский. Об этом сообщает портал «Прайм Крайм».

Михралиев был задержан в феврале 2019 года, при себе у него обнаружили 4 грамма героина. За хранение наркотиков вору в законе грозило до 15 лет лишения свободы, но судья ограничилась сроком, который Михралиев уже провел в СИЗО

По данным издания, Михралиев является уроженцем Дагестана. Он был коронован в 2013 году вместе с другими ворами из клана умершего Деда Хасана. Издание Ura.ru сообщает, что летом того же года в Нижневартовске был взорван автомобиль, принадлежащий жене Михралиева. При взрыве пострадал водитель.

«Считалось, что это был знак Раджику от оппонентов, недовольных возвышением авторитета, так как именно в 2013 году Михралиева «короновали» и назначили смотрящим за Нижневартовском», — отмечает Ura.ru.

Как сообщал «Рамблер», накануне в Ереване в возрасте 56 лет скончался вор в законе Рафик Амоян, более известный как Раф Кранодарский. Причиной смерти стал цирроз печени.