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На свободу вышел вор в законе из ХМАО, о котором пела «Бутырка» 

Ura.Ru 30 минут назад
Московский суд освободил в зале суда Ражидина Михралиева, известного в криминальных кругах как вора в законе, смотрящего за Нижневартовском, Раджика Нижневартовского. Информация об этом появилась на портале «Прайм Крайм» (сайт, специализирующийся на сборе информации о преступном мире России и ближнего зарубежья).
Известно, что Михралиев был задержан силовиками в феврале 2019 года, а при досмотре у него обнаружили больше 4 граммов героина. Несмотря на то, что за это он мог отправиться в тюрьму на срок до 15 лет, суд ограничился сроком, который вор уже отбыл в СИЗО.
Широкая публика узнала о Михралиеве после того, как летом 2013 года в Нижневартовске был взорван автомобиль, принадлежащий его жене. В результате взрыва пострадал водитель Раджика — 43-летний Егор Южик. Считалось, что это был знак Раджику от оппонентов, недовольных возвышением авторитета, так как именно в 2013 году Михралиева «короновали» и назначили смотрящим за нижневартовском.
По словам информированного источника URA.RU из числа сотрудников спецслужб, пока нет достоверной информации о том, что Раджик Нижневартовский планирует приезд в ХМАО, но там не исключают такого развития событий. «Статус смотрящего по Нижневартовску с него никто не снимал, другое дело в том, что пока он может заниматься вопросами ХМАО из любой точки мира, но наши (имеются в виду спецслужбы ХМАО) уже готовы», — заявил источник.
Ранее URA.RU писало, что одна из самых известных шансон-групп России «Бутырка» посвятила Ражидину Михралиеву песню. В ней он назван «дагестанским честным вором» и «самым правильным лезгином».
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Происшествия , Видео , ФСИН , Нижневартовск , Ханты-Мансийский автономный округ
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