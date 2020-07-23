Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали блогера Клаву Коку в Москве во время празднования дня рождения 

Слово и Дело и ещё 2 47 минут назад
На день рождения известной певицы явилась полиция
Фото: Instagram
Певица и видеоблогер Клава Кока рассказала, что была задержана сотрудниками правоохранительных органов во время празднования своего дня рождения. Видеоролики об этом она опубликовала в своем Instagram, сообщает РЕН ТВ.
Девушке исполнилось 24 года в четверг, 23 июля. Причину, по которой ее задержали и доставили в участок, певица не уточнила. На опубликованных фотографиях видно, что на празднике, который проходил на крыше здания, появились сотрудники полиции. Позднее девушка сообщила, что все в порядке.
Ранее Клава Кока опровергла слухи о своей беременности и раскрыла правду об отношениях с Егором Кридом и рэпером Моргенштерном.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Слово и Дело: последние новости
Игрока "Что? Где? Когда?" обвинили в растлении школьниц Игрока "Что? Где? Когда?" обвинили в растлении школьниц Украинские спецслужбы задержали убийцу Захарченко Украинские спецслужбы задержали убийцу Захарченко Луцкий захватчик сообщил о ранении одного заложника Луцкий захватчик сообщил о ранении одного заложника
Происшествия , Другое , Крид , Клава Кока , МВД , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка
С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
00:19
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение