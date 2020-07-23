На день рождения известной певицы явилась полиция

Девушке исполнилось 24 года в четверг, 23 июля. Причину, по которой ее задержали и доставили в участок, певица не уточнила. На опубликованных фотографиях видно, что на празднике, который проходил на крыше здания, появились сотрудники полиции. Позднее девушка сообщила, что все в порядке.

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