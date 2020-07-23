Попытка кражи огромного телевизора попала на видео

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Женщина попыталась украсть огромный телевизор из магазина и попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В американском округе Полк, штат Флорида, женщина попыталась украсть огромный телевизор из магазина. На видео случившегося обратил внимание сайт WSYX.
Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля. На ролике видно, как американка невозмутимо везет в тележке к выходу из супермаркета Walmart коробку с телевизором с диагональю экрана 65 дюймов.
Прямо у дверей охранники спросили ее, есть ли у нее чек. Женщина ответила отрицательно. В это время сообщница американки вытащила из тележки другие украденные товары и скрылась с ними. Сама героиня ролика также смогла уйти, хотя и не взяла с собой телевизор.
«Было довольно дерзко с ее стороны попытаться украсть столь большой телевизор, едва ли не больше, чем она сама», — написал представитель полицейского участка округа в соцсетях. Полицейские просит всех, кто узнал женщину, связаться с ними.
Ранее сообщалось, что в американском городе Мидлтаун, штат Нью-Джерси, женщины решили украсть коляску и забыли в магазине ребенка. Его забрали примерно через шесть минут.
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Комментарии 5
Происшествия , Видео , Wal-Mart Stores
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