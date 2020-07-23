Захватившего заложника в Полтаве обезвредили 

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Украинские правоохранители закончили спецоперацию по обезвреживанию захватившего в заложники главу угрозыска Полтавской области мужчину, сообщают СМИ.

Об этом заявил украинский телеканал «Наш», передает ТАСС. Других подробностей не приводится.

Официальных подтверждений этому сообщению на данный момент не поступило.

Напомним, правоохранители установили личность захватчика, им оказался ранее судимый местный житель, ранее участвовавший в так называемом «АТО». Он под угрозой подрыва гранаты взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции области и уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города.

Машина злоумышленника направлялась в сторону Киева, ее сопровождала полиция. Автомобиль двигался проселочными дорогами, за рулем машины находился захваченный в заложники правоохранитель.