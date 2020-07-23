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Захватчик заложника в Полтаве оказался ветераном «АТО» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Установлена личность захватчика заложника в Полтаве
Фото: Департамент уголовного розыска Украины
Захвативший в заложники начальника уголовного розыска Полтавской области мужчина — участник так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, проводимой Киевом, местный житель Роман Скрипник, сообщают СМИ.
Скрипник родился в 1988 году, имеет судимость за хранение и сбыт наркотических веществ, передает «Страна.ua».
Ранее Скрипник работал автослесарем, также он подозревается в нескольких угонах, утверждает Life.ru.
В соцсетях также опубликовали видеозапись с места происшествия в Полтаве. В ролике запечатлены работающие на месте происшествия сотрудники спецслужб города.
Правоохранители подтвердили, что установили личность захватчика, им оказался ранее судимый местный житель. Он под угрозой подрыва гранаты взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции области и уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города.
Машина выехала в сторону Киева, ее сопровождает полиция. Автомобиль движется проселочными дорогами, за рулем машины находится правоохранитель.
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Происшествия , В мире , Киев , Полтава
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