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Поводок задушил женщину во время прогулки с собаками 

Lenta.ru 49 минут назад
Поводок задушил женщину во время прогулки с собаками
Фото: depositphotos.com
Жительница города Рексхем, Северный Уэльс, погибла от удушения поводком во время прогулки с собаками. Об этом сообщает сайт Brobible.
47-летняя Дебора Мэри Робертс (Deborah Mary Roberts) гуляла с двумя собаками. Каким-то образом поводок обвился вокруг шеи женщины и задушил ее.
Маленькая девочка заметила Робертс, лежавшую лицом вниз. Она нашла двух мужчин, которые работали поблизости, и рассказала им, что женщина задыхается, и ей нужна помощь. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти Робертс и констатировали ее смерть на месте происшествия.
Порода собак, которые стали причиной смерти хозяйки, неизвестна, но на странице Робертс в Facebook была опубликована ссылка на сообщество любителей стаффордширских бультерьеров.
Сын погибшей Каллюм (Callum) в публикации на Facebook сказал, что он и его братья тронуты комментариями с соболезнованиями.
«Она действительно была единственной в своем роде, и мы будем очень скучать по ней», — написал он.
Робертс страдала болезнью Гентингтона — редким наследственным заболеванием, которое вызывает прогрессирующий распад нервных клеток в головном мозге. Созданная в память о женщине страница по сбору средств уже помогла собрать более 1,9 тысячи долларов (92,2 тысячи рублей) в помощь Ассоциации по борьбе с болезнью Гентингтона.
Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и диагностировали асфиксию, спустя неделю она скончалась.
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