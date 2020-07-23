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Задержаны 22 члена террористической ячейки, вербовавшей в ряды боевиков в Сирии 

ТАСС и ещё 5 56 минут назад
ФСБ в ходе масштабной операции при взаимодействии с МВД и Росгвардии задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае членов межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году).
"Задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников", — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ФСБ, члены ячейки причастны к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии.
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Происшествия , Африка , Ближний Восток , Видео , Криминал , Росгвардия , ФСБ , Исламская партия Туркестана , МВД , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край , Москва , Новосибирск , Сирия
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