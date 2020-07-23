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"Задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников", — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, члены ячейки причастны к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии.