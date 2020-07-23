Житель Полтавы Роман Скрипник, который взял в заложники начальника местного уголовного розыска потребовал не сажать его в тюрьму. Об этом 23 июля сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на источники в правоохранительных органах

«Так, правоохранители Полтавской области рассказали, что основное требование полтавского террориста Романа Скрипника, который взял в заложники полицейского — это не сажать его в тюрьму. Ведь его задерживали на угоне авто», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что полтавский террорист был осужден по двум статьям уголовного кодекса: статья 185 «Кража» и статья 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».