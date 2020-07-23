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Полтавский террорист выдвинул свое требование 

Украина.ру и ещё 4 39 минут назад
Житель Полтавы Роман Скрипник, который взял в заложники начальника местного уголовного розыска потребовал не сажать его в тюрьму. Об этом 23 июля сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
«Так, правоохранители Полтавской области рассказали, что основное требование полтавского террориста Романа Скрипника, который взял в заложники полицейского — это не сажать его в тюрьму. Ведь его задерживали на угоне авто», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что полтавский террорист был осужден по двум статьям уголовного кодекса: статья 185 «Кража» и статья 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».
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Происшествия , Видео , В мире , Криминал , МВД , Полтава
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