Привлечь внимание: Изнасилование в палатке с шаурмой в Москве

Продавец шаурмы изнасиловал жительницу Москвы . Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сегодня утром телеканал сообщил, что некоторое время назад женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что продавец шаурмы изнасиловал ее в киоске в центре столицы. Полицейские инициировали проведение проверки по данному факту.

«Заявление об изнасиловании в палатке с шаурмой в центре Москвы оказалось попыткой девушки привлечь внимание понравившегося парня», — сообщил РЕН ТВ час спустя, отметив, что не известно, удалось ли девушке привлечь внимание молодого человека.

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», 16-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением о том, что была избита и изнасилована в одной из квартир в одном из домов в Колпачном переулке.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней» и задержали подозреваемых — 25— и 29-летнего уроженцев Таджикистана.