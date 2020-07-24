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Москвичку изнасиловали в палатке с шаурмой 

Артём Кульша и ещё 2 17 минут назад
Привлечь внимание: Изнасилование в палатке с шаурмой в Москве
Фото: ТАСС
Продавец шаурмы изнасиловал жительницу Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сегодня утром телеканал сообщил, что некоторое время назад женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что продавец шаурмы изнасиловал ее в киоске в центре столицы. Полицейские инициировали проведение проверки по данному факту.
«Заявление об изнасиловании в палатке с шаурмой в центре Москвы оказалось попыткой девушки привлечь внимание понравившегося парня», — сообщил РЕН ТВ час спустя, отметив, что не известно, удалось ли девушке привлечь внимание молодого человека.
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», 16-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением о том, что была избита и изнасилована в одной из квартир в одном из домов в Колпачном переулке.
Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней» и задержали подозреваемых — 25— и 29-летнего уроженцев Таджикистана.
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Происшествия , Изнасилование , МВД , РЕН ТВ , Москва
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