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В Киеве перекрыли район из-за подозрительного пакета 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Киеве перекрыли район из-за бесхозного пакета
Фото: РИА Новости
В Киеве прохожие нашли подозрительный пакет, они вызвали полицейских, правоохранители перекрыли движение в районе, сообщила пресс-служба киевского управления патрульной полиции.
«Утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.
Во вторник в Киеве обнаружили два самодельных взрывных устройства, правоохранители обезвредили их с помощью взрыва. В среду в Киеве эвакуировали станцию метро из-за сообщения о «подозрительном чемодане».
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Происшествия , РИА Новости , Киев , Киото
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