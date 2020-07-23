В Киеве перекрыли район из-за бесхозного пакета

Киеве прохожие нашли подозрительный пакет, они вызвали полицейских, правоохранители перекрыли движение в районе, сообщила пресс-служба киевского управления патрульной полиции.

«Утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Во вторник в Киеве обнаружили два самодельных взрывных устройства, правоохранители обезвредили их с помощью взрыва. В среду в Киеве эвакуировали станцию метро из-за сообщения о «подозрительном чемодане».