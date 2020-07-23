Украинцец, угрожавший гранатой при попытке задержать его за автоугон, направился на краденной машине в сторону Киева . Об этом сообщает «РБК-Украина».

С ним в салоне находится в качестве заложника высокопоставленный полицейский, начальник главного управления Нацполиции в Полтавской области полковник Виталий Шиян. Он обменял себя на рядового сотрудника, захваченного при попытке задержания.

Злоумшыленника сопровождает кортеж автомобилей МВД . Ему дали выехать из города, чтобы не рисковать жизнями горожан. Переговоры с захватчиком ведутся, его цели и мотивы пока неизвестны.

21 июля в Луцке неоднократно судимый и психически нездоровый житель города захватил автобус, где было около 20 человек. Мужчина был хорошо вооружен. Он требовал, чтобы президент Владимир Зеленский выпустил видеообращение с просьбой посмотреть фильм «Земляне» об издевательствах над животными, а другие первые лица страны, в том числе глава МВД Арсен Аваков и экс-президент Петр Порошенко , сказали на камеру, что они «террористы в законе».

Зеленский лично вступил в переговоры с террористом и убедил его выпустить сперва трех человек, а после появления требуемого обращения — остальных заложников. После этого он сдался полиции. В МВД заявили, что у него были сообщники, в том числе одного задержали в Харькове.