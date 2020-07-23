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«Не насиловал, а „лапал“: дело „бутовского маньяка“ 

Павел Тиунов 1 час назад
«Вести.ru» сообщили подробности задержания так называемого «бутовского маньяка». Им, по версии следствия, оказался 29 летний мужчина по имени Исмаил, который набрасывался на женщин и «лапал» их из ненависти.
О задержании злоумышленника, который на протяжении трех недель наводил страх на женщин подмосковного Бутово, стало известно 21 июля. Неизвестный в темное время суток выслеживал в пустеющих парках женщин, нападал на них и трогал за интимные части тела. В полицию с жалобами на атаки «маньяка», пожаловались семь потерпевших.
В результате, как сообщал «Рамблер», правоохранители составили фоторобот подозреваемого, который оказался почти один в один похож на внешность 29-летнего Исмаила. Мужчину задержали. Три женщины уже опознали в нем «маньяка».
По данным журналистов, на допросе задержанный уже заявил, что нападал на девушек, потому что ненавидит женский пол в принципе. Заведено уголовное дело. Исмаилу назначена психиатрическая экспертиза.
Ранее, как сообщал «Рамблер», нижнекамские полицейские задержали местного жителя, который нападал на прогуливающихся в парке женщин и пинал их ногами. Задержанный признался, что является женоненавистником.
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Происшествия , Видео
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