Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео

Казахстане наградили задержавшего педофила полицейского. Участвовавший в операции по поимке преступника страж порядка выпрыгнул за ним с 13-го этажа.

Как рассказал майор полиции Бакытжан Бакиров, в тот момент, когда заподозривший неладное злоумышленник выпрыгнул из окна, он выскочил в за ним. Оба они приземлились на балкон 11-го этажа, где правоохранитель и задержал мужчину.

По версии следствия 31-летний задержанный проник в один из частных домов и похитил оттуда 17 тысяч долларов. Однако одним ограблением мужчина решил не ограничиваться. В момент совершения преступления в доме находилось двое детей 4 и 15 лет, он изнасиловал старшую девочку. Насильника ждет тюрьма, а рисковавшему своей жизнью полицейскому вручили медаль.