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Источник: в КЧР нашли тело второго сотрудника МЧС, который на автомобиле упал в канал 

ТАСС и ещё 1 40 минут назад
«Найдено тело второго сотрудника МЧС»
Фото: РИА Новости
Тело второго сотрудника МЧС, который со своим коллегой находился в сорвавшемся в Большой Ставропольский канал автомобиле, обнаружили на берегу канала в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в оперативных службах республики.
"Тело второго сотрудника МЧС найдено на берегу Большого Ставропольского канала рядом с Кубанским водохранилищем, недалеко от поселка Водораздельный", — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили в пресс-службе регионального МВД, утром 17 июля в полицию поступила информация о том, что в районе села Ильичевское Прикубанского района произошло ДТП. По предварительной информации, в ночное время водитель Subaru не справился с управлением и его автомобиль сорвался в Большой Ставропольский канал. Машина и труп одного человека были извлечены из воды.
Источник в оперативных службах республики сообщил ТАСС, что пострадавшие были сотрудниками МЧС.
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Происшествия , Криминал , Пожары , МЧС , МВД , ИТАР-ТАСС , Карачаево-Черкесская Республика
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