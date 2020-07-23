Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК объявил в международный розыск еще одного фигуранта дела Абызова 

Москва24 49 минут назад
СК объявил в международный розыск еще одного фигуранта дела Абызова
Фото: Москва24
Следственный комитет объявил в международный розыск еще одного фигуранта дела экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова и требует его заочного ареста, сообщает ТАСС. Речь идет об Андрее Титаренко.
Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал трех новых фигурантов уголовного дела в отношении Абызова. Суд заключил под стражу до 14 сентября бывших топ-менеджеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову.
Следственный комитет (СК) ранее установил причастность Абызова и других фигурантов к легализации денежных средств и коммерческому подкупу.
Выявить преступления удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр. В 2014 году Абызов с соучастниками похитил средства компаний "СИБЭКО" и "РЭС" на четыре миллиарда рублей. Он был задержан в марте 2019 года.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Москва24: последние новости
Дело по статье "Теракт" возбудили в связи с захватом автобуса в Луцке Дело по статье "Теракт" возбудили в связи с захватом автобуса в Луцке Движение на Ильинке ограничено из-за бесхозного предмета Движение на Ильинке ограничено из-за бесхозного предмета В "Что? Где? Когда?" прокомментировали обвинения знатока в домогательствах В "Что? Где? Когда?" прокомментировали обвинения знатока в домогательствах
Происшествия , Абызов Михаил Анатольевич , Яна Балан , Сибэко , Росфинмониторинг , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
«Выгнали с позором за извращения»
«Выгнали с позором за извращения»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Видео
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение