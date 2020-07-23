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Угонщик в Полтаве угрожает гранатой правоохранителям 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 36 минут назад
Угроза взрыва: на Украине проходит спецоперация
Фото: РИА Новости
Мужчина, которого украинские правоохранители пыталась задержать в Полтаве, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры, сообщила полиция Полтавской области.
«В Полтаве полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату», — передает РИА «Новости» сообщениtполиции в Facebook.
Отмечается, что на улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством.
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«Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры», — говорится в сообщении.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и полтавского отдела полиции и другие специальные службы.
«Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий», — отметили в полиции.
Напомним, во вторник Максим Кривош захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники.
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Происшествия , В мире , Украина , РИА Новости , Полтава
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