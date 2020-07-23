«Она меня обманула»: в квартире нашли гниющий труп

В одной из московских квартир обнаружено тело женщины, упакованное в полиэтиленовый пакет. Эксперты считают, что она скончалась более месяца назад. Как сообщила хозяйка жилья, накануне ей позвонил сожитель погибшей и заявил, что не будет платить за аренду. Следователи предполагают, что именно он расправился с женщиной и попытался скрыться с места преступления, заодно ограбив квартиру. Подозреваемый находится в розыске.

Подмосковье в одной из квартир жилого дома обнаружен труп месячной давности. Гниющее тело квартирантки, которое было завернуто в пакет, обнаружила хозяйка жилья, сообщает региональный Следственный комитет

«22 июля 2020 года в квартире, расположенной в многоквартирном доме в деревне Большие Жеребцы Щелковского городского округа, обнаружено тело неустановленной женщины 50-55 лет с выраженными гнилостными изменениями, завернутое в полиэтиленовый пакет», — сообщили в СК.

По предварительным данным, смерть женщины наступила больше месяца назад. Все это время тело пролежало в пакете в закрытой квартире, куда хозяйка пришла только после звонка от сожителя погибшей. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина заявил, что больше не может платить за аренду, так как женщина, проживавшая вместе с ним, скончалась.

Как предполагают следователи, звонивший самостоятельно расправился с жертвой, после чего решил скрыться с места преступления. Рядом с телом также стояла тележка, на которой он, вероятно, собирался вывезти останки, чтобы избавиться от улик.

Кроме того, убегая, мужчина также решил забрать и чужое имущество — по словам хозяйки, из квартиры пропали стиральная машина и другие предметы интерьера. Сейчас подозреваемый в убийстве и краже находится в розыске.

По факту происшествия сотрудники СК уже начали проверку. «В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Устанавливается личность погибшей», — отчитались в СК. Расследование уголовного дела продолжается.

Как оказалось, ранее у погибшей и ее сожителя также были скандалы с предыдущими арендодателями. Как рассказал телеканалу «360» мужчина, у которого семья ранее арендовала квартиру, они выехали, не заплатив ему.

«Она меня обманула, утащила из квартиры книги и все остальное. Молчком уехала, хлопнула дверью — и все. Ничего не заплатила», — заявил москвич.

По словам мужчины, семья проживала в его квартире недолго. За это время он даже не успел выяснить, где и кем работали эти люди. «Все держали в секрете. Он обманывал всех, представлялся адвокатом», — заключил он.

На текущей неделе еще один пакет с человеческими останками обнаружили жители Волгограда. Об этом сообщал региональный Следственный комитет.

По данным следователей, погибшим оказался 33-летний житель Саратова, пропавший четыре года назад. «На протяжении всего этого времени о месте нахождения мужчины известно не было», — сообщили следователи, уточнив, что все это время мужчина находился в федеральном розыске.

Согласно фабуле следствия, в день убийства неизвестный нападавший зарезал саратовца, расчленил его тело и упаковал в полиэтиленовые пакеты, которые впоследствии оставил на пустыре недалеко от берега Волги.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело — оно будет расследоваться по статье 105 УК РФ «Убийство». «В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц к нему причастных», — указано в релизе пресс-службы СК.

19 июля текущего года еще одно уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» возбудили сотрудники подмосковного Следственного комитета. В тот день грибники обнаружили в Сергиевом Посаде почти сгнившее тело женщины, упакованное в туристический чемодан.

«18 июля 2020 в лесном массиве около железнодорожной станции Радонеж Сергиево-Посадского городского округа грибниками был обнаружен туристический чемодан с телом неустановленной пожилой женщины с резко выраженными гнилостными изменениями», — пояснили сотрудники СК.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы. Правоохранители устанавливают личность женщины.