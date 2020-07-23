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Полиция пресекла деятельность притона с проститутками в центре Москвы 

ТАСС и ещё 2 20 минут назад
В центре Москвы нашли притон с проститутками
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали организаторов притона с проститутками в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
"В одном из массажных салонов на улице Земляной Вал сотрудники полиции задержали подозреваемых в организации притона для занятия проституцией. Установлено, что ранее не судимые 41-летний и 33-летняя приезжие в помещении массажного салона организовали притон, в котором девушки оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение", — сказал Васенин.
Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. На задержанных девушек составили административные протоколы за занятие проституцией.
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Происшествия , Криминал , Москва
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