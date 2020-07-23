В центре Москвы нашли притон с проститутками

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Полицейские задержали организаторов притона с проститутками в центре Москвы . Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"В одном из массажных салонов на улице Земляной Вал сотрудники полиции задержали подозреваемых в организации притона для занятия проституцией. Установлено, что ранее не судимые 41-летний и 33-летняя приезжие в помещении массажного салона организовали притон, в котором девушки оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение", — сказал Васенин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. На задержанных девушек составили административные протоколы за занятие проституцией.