Словесный спор закончился трагедией в Подмосковье

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Мужчина во время ссоры с женщиной в подмосковном Красногорске выстрелил из газового пистолета в лицо ее дочери. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Мама пострадавшей девочки рассказала, что неизвестный мужчина выстрелил в ребенка из газового пистолета. Малышка была доставлена в хирургическое отделение детской больницы в Москве с химическими ожогами, в том числе и конъюнктивы I степени.

«Оперативники выяснили, что инцидент произошел в городском округе Красногорск. Женщина гуляла с дочерью, и между ней и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт. Во время перепалки незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка», — пояснил источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Рамблер» писал, что ранее на детской площадке в Санкт-Петербурге был жестоко избит десятилетний мальчик.