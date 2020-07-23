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Мужчина в Подмосковье выстрелил в годовалую девочку из газового пистолета во время ссоры с ее матерью 

Агентство «Москва» и ещё 4 2 часа назад
Словесный спор закончился трагедией в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Неизвестный в Подмосковье во время ссоры с женщиной выстрелил из газового пистолета в лицо ее годовалой дочери. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в детскую больницу в Москве доставили годовалую девочку с химическим ожогом груди, спины, шеи и руки, а также ожогом конъюнктивы I степени. Мать малышки пояснила, что неизвестный мужчина выстрелил ребенку в лицо из газового пистолета.
«Оперативники немедленно приступили к проверке и выяснили, что инцидент произошел в городском округе Красногорск. Женщина гуляла с дочерью, и между ней и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт. Во время перепалки незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка», — пояснил источник.
По данному факту продолжается проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Столичные врачи оказывают девочке необходимую помощь, она находится в отделении хирургии.
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Происшествия , Криминал , Московская область
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