Словесный спор закончился трагедией в Подмосковье

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Неизвестный в Подмосковье во время ссоры с женщиной выстрелил из газового пистолета в лицо ее годовалой дочери. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в детскую больницу в Москве доставили годовалую девочку с химическим ожогом груди, спины, шеи и руки, а также ожогом конъюнктивы I степени. Мать малышки пояснила, что неизвестный мужчина выстрелил ребенку в лицо из газового пистолета.

«Оперативники немедленно приступили к проверке и выяснили, что инцидент произошел в городском округе Красногорск. Женщина гуляла с дочерью, и между ней и неизвестным мужчиной возник словесный конфликт. Во время перепалки незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка», — пояснил источник.

По данному факту продолжается проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Столичные врачи оказывают девочке необходимую помощь, она находится в отделении хирургии.