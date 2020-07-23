Украина сделала заявление по убийству Захарченко

"Следователи органов безопасности предъявили обвинение запрашиваемому гражданину (Байдале — прим. ТАСС) в совершении преступления по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц", подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — отметили в спецслужбе.

При этом "РБК-Украина" сообщило о том, что задержанный, вероятно, связан с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, в котором СБУ ранее проводило обыски.

Глава ДНР Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка 31 августа 2018 года. В республике тогда заявляли, что к убийству, в частности, причастны сотрудник департамента контрразведки СБУ Сергей Моторин и Андрей Байдала, "который отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР".