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СМИ: СБУ задержала предполагаемого участника убийства главы ДНР Захарченко 

ТАСС 38 минут назад
Украина сделала заявление по убийству Захарченко
Фото: ТАСС
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу с позывным Швед, которого в Донецкой народной республике (ДНР) считают причастным к убийству экс-лидера республики Александра Захарченко. Об этом сообщило агентство УНН, ссылаясь на данные пресс-центра СБУ.
"Следователи органов безопасности предъявили обвинение запрашиваемому гражданину (Байдале — прим. ТАСС) в совершении преступления по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц", подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — отметили в спецслужбе.
При этом "РБК-Украина" сообщило о том, что задержанный, вероятно, связан с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, в котором СБУ ранее проводило обыски.
Глава ДНР Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка 31 августа 2018 года. В республике тогда заявляли, что к убийству, в частности, причастны сотрудник департамента контрразведки СБУ Сергей Моторин и Андрей Байдала, "который отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР".
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Происшествия , Александр Захарченко , СБУ , МВД , РБК-Украина , ИТАР-ТАСС
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