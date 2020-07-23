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Россияне скинули друга в бассейн для отрезвления и утопили его 

Lenta.ru и ещё 2 58 минут назад
Россиянина утопили во время отрезвления
Фото: РИА Новости
Двое россиян из Ямало-Ненецкого автономного округа скинули друга в бассейн, чтобы отрезвить, и таким образом утопили его. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, днем 22 июня трое мужчин отдыхали в сауне в городе Губкинский, распивая алкоголь. Двое из них решили, что их 54-летний приятель сильно пьян и ему срочно нужно протрезветь, и скинули его в бассейн. Через какое-то время они заметили, что мужчина не подает признаков жизни и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
14 июля сообщалось, что в подмосковном Красноармейске 14-летняя школьница утонула во время купания в карьере. Она решила поплавать на надувном матрасе, пока старшие были на берегу и присматривали за младшим ребенком. В какой-то момент отец понял, что не видит дочь на воде, бросился спасать ее и вытащил в бессознательном состоянии. Приехавшие врачи скорой помощи не успели ее спасти. Девочка доверилась предсказаниям, обещавшим ей долгую жизнь до 87 лет, вычислив, что умрет 24 ноября 2093 года.
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Происшествия , СКР , Губкинский , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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