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Пьяные россияне случайно утопили друга в бассейне 

Алиса Селезнёва и ещё 3 21 минуту назад
Россиянина утопили во время отрезвления
Фото: РИА Новости
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа скинули своего друга в бассейн, посчитав, что он слишком пьян и ему нужно протрезветь, и таким образом утопили его. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.
По данным ведомства, инцидент произошел 22 июля в городе Губкинский.
«Трое мужчин употребляли алкоголь в помещении сауны. Посчитав, что их 54-летний приятель слишком пьян и нуждается в срочном отрезвлении, они бросили его в бассейн, в результате чего мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, утонул», — говорится в сообщении.
В Следкоме пояснили, что через какое-то время подозреваемые поняли, что их друг не подает признаков жизни, достали его из воды и вызвали скорую, однако медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«Рамблер» писал, что ранее житель Челябинска случайно убил друга во время пьяного боксерского спарринга.
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Происшествия , СКР , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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