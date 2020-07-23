В Челябинске произошла стычка в стиле девяностых. Неизвестные напали на рабочих и охранников одной из автостоянок. Они пытались силой "отжать" объект. В результате конфликт закончился стрельбой, применением перцового баллончика и вызовом наряда полиции. Больше всего из-за выяснения отношений пострадал один из охранников автостоянки. Его избили битами. Сейчас он доставлен в больницу с многочисленными ранами и ушибами. Как позже сообщил руководитель охранного предприятия, нападавших было порядка 15-20 человек. Это не первый случай дележки парковок в Челябинске. Всего на кону у противоборствующих сторон порядка 30 стоянок.
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
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