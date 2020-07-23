В сети появилось видео семьи убитого чеченского блогера Мамихана Умарова. В ролике родственники Мамихана берут на себя вину за его смерть. Мужчины из семьи Умарова также говорят, что неоднократно связывались с Мамиханом и просили его прекратить критиковать действующие чеченские власти. "Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя", — говорится в обращении.

Мамихан Умаров с 2005-го года жил в Вене и выкладывал на Youtube видеоролики, в которых в резкой форме критиковал власть Чеченской Республики. 5 июля 2005-го года появилась информация о смерти блогера.