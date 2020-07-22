Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизлечимо больная невеста умерла после свадьбы в клинике 

РИА Новости 1 час назад
Невеста умерла через месяц после свадьбы
Фото: РИА Новости
Житель английского графства Хэмпшир сделал предложение своей неизлечимо больной девушке за месяц до ее смерти. На историю пары обратил внимание британский таблоид The Sun.
Таш и Саймон познакомились на свидании вслепую летом прошлого года и стали встречаться.
В декабре девушка почувствовала боль в области ребер. Британка решила, что неприятные ощущения начались из-за того, что она поднимала тяжелые коробки на работе. Однако ее состояние продолжало ухудшаться.
Медики решили, что недомогание вызвано образовавшейся из-за паразита кистой в груди, но лечение не помогало.
В марте 2020 года хирург обнаружил в грудной клетке Таш злокачественную опухоль, ей диагностировали четвертую стадию веретеноклеточной саркомы. Новообразование удалили, девушка также прошла химиотерапию. Однако прогнозы врачей были неутешительными.
Медики сообщили, что Таш осталось жить от трех до 12 недель. Как только Саймон узнал об этом, он сразу сделал ей предложение.
Для пары сделали исключение и разрешили провести церемонию в больнице, несмотря на пандемию коронавируса. Свадьбу организовали за четыре дня, 22 мая возлюбленные поженились. Спустя месяц Таш умерла.
"Мы использовали по максимуму каждый момент, что у нас был. Наша свадьба была самым счастливым днем моей жизни. В тот день мы забыли о ее болезни", — сказал Саймон.
После смерти британки ее семья организовала сбор средств для благотворительной организации, которая занимается лечением рака у подростков.
Последние новости
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Видео
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
03:26
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
В мире Происшествия
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
00:21
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
В мире Украина
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
00:35
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение