Российский судья получил пять лет колонии

Краснодарском крае бывшего председателя Щербиновского районного суда Александра Турицына приговорили к 5,5 года колонии строгого режима за взятку и покушение на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Турицына заключили под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания исчисляется с 22 июля 2020 года.

Сам бывший судья заявил «Ленте.ру», что преступления, в которых его обвиняют — провокация ФСБ , организованная после того, как он отказался давать взятку за якобы оказанное содействие в его назначении на должность председателя суда. «В феврале 2017 года платный агент ФСБ попытался вручить мне пакет, в котором, как потом выяснилось, было 300 тысяч рублей. Хотя я не взял этот пакет и в моих действиях отсутствовал хоть какой-либо мотив — меня попытались обвинить в мошенничестве, а потом еще и в получении взятки в размере 230 тысяч рублей», — рассказал Турицын.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в Краснодаре наркополицейскими был задержан мужчина, у которого обнаружили пакет с марихуаной. На следствии мужчина заявил, что оговорил себя под давлением полицейских, которые пообещали его вознаградить за признание вины, так как его дело улучшило бы им отчетность. В суде он отказался от своих показаний и признал вину. Судья Турицын приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.