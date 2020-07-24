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Заявлявший о провокации ФСБ российский судья получил пять лет колонии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Российский судья получил пять лет колонии
Фото: РИА Новости
В Краснодарском крае бывшего председателя Щербиновского районного суда Александра Турицына приговорили к 5,5 года колонии строгого режима за взятку и покушение на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.
Турицына заключили под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания исчисляется с 22 июля 2020 года.
Сам бывший судья заявил «Ленте.ру», что преступления, в которых его обвиняют — провокация ФСБ, организованная после того, как он отказался давать взятку за якобы оказанное содействие в его назначении на должность председателя суда. «В феврале 2017 года платный агент ФСБ попытался вручить мне пакет, в котором, как потом выяснилось, было 300 тысяч рублей. Хотя я не взял этот пакет и в моих действиях отсутствовал хоть какой-либо мотив — меня попытались обвинить в мошенничестве, а потом еще и в получении взятки в размере 230 тысяч рублей», — рассказал Турицын.
По словам бывшего судьи, его заявление о вымогательстве взятки не рассматривается, обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России также игнорируются.
Ранее сообщалось, что в 2016 году в Краснодаре наркополицейскими был задержан мужчина, у которого обнаружили пакет с марихуаной. На следствии мужчина заявил, что оговорил себя под давлением полицейских, которые пообещали его вознаградить за признание вины, так как его дело улучшило бы им отчетность. В суде он отказался от своих показаний и признал вину. Судья Турицын приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.
Вскоре сотрудник ФСКН заявил в ФСБ на самого Турицына, который якобы вымогал взятку за гарантированный приговор осужденному. Приговор в отношении мужчину отменили (затем его снова арестовали за убийство). Адвокат Турицына считает, что наркополицейские оговорили судью, чтобы самим избежать уголовной ответственности за подброс наркотиков и фальсификацию дела.
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Происшествия , Криминал , Человек года , ФСБ , Генпрокуратура РФ , ФСКН , СКР , ФСИН , Lenta.ru , Краснодарский Край
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