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Жертвы «бутовского маньяка» рассказали о нападениях 

Москва24 8 часов назад
«Повалил на асфальт и пытался изнасиловать»
Фото: СК РФ
В столице задержали предполагаемого серийного насильника. По данным СК, он орудовал на территории Южного Бутова. Мужчина подстерегал женщин в вечернее время, нападал и совершал насильственные действия сексуального характера. Сообщается как минимум о семи пострадавших, обратившихся за помощью к правоохранителям. Рассказываем, что известно о случившемся.

Нападал из-за спины

Правоохранители задержали подозреваемого в серии нападений на женщин в районе Южного Бутова. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета. По данным ведомства, предполагаемый маньяк орудовал в районе с 3 июля 2020 года.
В соцсетях распространился рассказ одной из потерпевших, которая описала в подробностях все, что с ней произошло. По ее словам, мужчина, скрывая лицо под маской и кепкой, подбежал сзади, попытался закрыть ей рот рукой и повалил на землю.
В общей сложности в правоохранительные органы обратились семь пострадавших, они описали идентичные приметы предполагаемого маньяка. Трое из жертв уже опознали задержанного. В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас следователи продолжают искать других жертв "бутовского маньяка" — такое прозвище нападавшему дали в соцсетях. Поэтому всех располагающих информацией граждан и остальных пострадавших просят звонить по телефону 8 (495) 719-78-02 или 02.

"Мы с этим уродом тоже схлестнулись"

С начала июля в интернете стала появляться информация, что на улицах Южнобутовской и Бунинской Аллее в темное время суток злоумышленник нападает на женщин. В частности, история одной из потерпевших была опубликована в соцсети "ВКонтакте" сообществом "Наше Бутово".
"Сегодня ночью, примерно в 1:15-1:20, я возвращалась домой своим обычным маршрутом через двор дома 121 на Южнобутовской… Я услышала, что за мной кто-то очень быстро, как мне показалось, идет", — рассказала она.
По словам потерпевшей, она "начала кричать и визжать", кусаться и ударила обидчика в шею, после чего он повалил ее на асфальт. "От моих оров и уверенного сопротивления нападавший просто убежал в ту же сторону, откуда и прибежал, перед этим безуспешно пытаясь забрать с собой мою сумку", — добавила она.
Эту публикацию прокомментировала другая жертва "бутовского маньяка".
"Мы с этим уродом вчера тоже схлестнулись… Предлагаю писать коллективку", — отозвалась она.
Еще одна женщина обратилась в полицию спустя сутки после нападения, пишут СМИ. Она также возвращалась домой вечером. Злоумышленник напал на нее, прижал к себе и начал трогать за грудь, после чего повалил на асфальт и попытался изнасиловать.
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Происшествия , МВД
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