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Крупный пожар произошел на территории цементного завода на юго-западе Москвы 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Крупный пожар произошел на юго-западе Москвы
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Возгорание началось в 22.10 по мск. Здание расположено на улице Волгина.
На месте работают спасатели.
Информация о пострадавших и погибших не уточняется.
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Происшествия , Катастрофы , Новости Москвы , Пожары
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