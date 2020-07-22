Крупный пожар произошел на юго-западе Москвы

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Крупный пожар произошел на территории цементного завода на юго-западе Москвы
Газета.Ru
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1 час назад
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РИА Новости
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Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Возгорание началось в 22.10 по мск. Здание расположено на улице Волгина.
На месте работают спасатели.
Информация о пострадавших и погибших не уточняется.
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