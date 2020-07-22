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В Балашихе на ребенка упал бетонный забор 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
В Балашихе на ребенка упал бетонный забор
Фото: РИА Новости
Пятнадцатилетняя девочка погибла в подмосковной Балашихе, после того как на нее упала секция бетонного забора, сообщает ГСУ СК по Московской области.
"22 июля на территории лесистой местности в микрорайоне Заря Балашихи под секцией бетонного забора обнаружено тело 15-летней девочки", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности".
По предварительным данным, девочка во время прогулки со сверстницами задела палку опоры конструкции, после чего секция упала на нее.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, устанавливается собственник территории и бетонного забора.
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Происшествия , СКР , Балашиха , Московская область
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