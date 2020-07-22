В Балашихе на ребенка упал бетонный забор 

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"22 июля на территории лесистой местности в микрорайоне Заря Балашихи под секцией бетонного забора обнаружено тело 15-летней девочки", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным, девочка во время прогулки со сверстницами задела палку опоры конструкции, после чего секция упала на нее.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, устанавливается собственник территории и бетонного забора.