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Пассажир погиб под колёсами поезда в Московском метрополитене 

ИА Regnum 55 минут назад
ЧП в столичном метро: мужчина упал под поезд
Фото: ТАСС
Пассажир погиб под колёсами электропоезда на Сокольнической линии Московского метрополитена вечером 22 июля. Об этом сообщили столичного управления МВД России.
По информации ведомства, инцидент произошёл на станции «Красные ворота». Мужчина упал с платформы на жесткий путь под прибывающий состав, от полученных травм он скончался.
В микроблоге столичной подземки сообщается, что на участке Сокольнической линии от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры» было временно приостановлено движение поездов.
Отмечается, что в настоящее время движение на линии осуществляется с увеличенным интервалом, так как «после случая на станции „Красные ворота“ необходима дополнительная проверка поезда».
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