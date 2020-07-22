Мужчина упал под прибывающий поезд метро

Мужчина упал с платформы на станции метро «Красные ворота» Сокольнической линии на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Об этом сообщили в УИиОС главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел примерно в 20:40 в среду, 22 июля. Дежурившие на станции полицейские сразу же вызвали наряд скорой медицинской помощи. В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка.

Из-за данного происшествия временно не было движения поездов от «Комсомольской» до «Парка культуры». В данный момент движение на центральном участке линии восстановлено. В Twitter-аккаунте «Московский транспорта» пояснили, что для ввода поездов в график понадобится некоторое время.