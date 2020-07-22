Суд по делу Ефремова начнется 29 июля 

Суд по делу о ДТП с артистом Михаилом Ефремовым начнется 29 июля, сообщили в Пресненском суде. В этот день пройдет предварительное слушание в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении актера. Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП вечером 8 июня в центре Москвы. Находясь за рулем автомобиля, он на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, умер в больнице.

Следствие выяснило, что артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.