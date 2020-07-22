Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд по делу Ефремова начнется 29 июля 

BFM.RU 1 час назад
Суд по делу Ефремова начнется 29 июля
Фото: РИА Новости
Суд по делу о ДТП с артистом Михаилом Ефремовым начнется 29 июля, сообщили в Пресненском суде. В этот день пройдет предварительное слушание в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении актера. Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП вечером 8 июня в центре Москвы. Находясь за рулем автомобиля, он на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, умер в больнице.
Следствие выяснило, что артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
BFM.RU: последние новости
В Москве перекрыли улицу Ильинка из-за подозрительного предмета В Москве перекрыли улицу Ильинка из-за подозрительного предмета Захват заложников в украинском Луцке завершился освобождением пленников и задержанием террориста Захват заложников в украинском Луцке завершился освобождением пленников и задержанием террориста Адвокат: Фургал считает, что его хотели сместить с должности Адвокат: Фургал считает, что его хотели сместить с должности
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Екатерина Волкова объявила о победе над болезнью
Екатерина Волкова объявила о победе над болезнью
Андрей Сиротин умер в 34 года
Андрей Сиротин умер в 34 года
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Видео
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
03:26
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
В мире Происшествия
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
00:21
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
В мире Украина
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
00:35
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение