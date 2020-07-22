В одной из московских квартир обнаружили изувеченное тело девушки — убитой 25-летнюю Марину Панкратову нашла мать ее жениха. Женщина сообщила полиции, что ее сын Александр уже три дня не выходил на связь и она приехала узнать, все ли в порядке. По ее словам, между Мариной и Александром никогда не было конфликтов. Однако Telegram-канал 112 выяснил, что погибшая и ранее жаловалась на избиения со стороны жениха. Местонахождение Александра до сих пор неизвестно — его ищут.

Москве найдено изувеченное тело 26-летней девушки — через две недели у Марины Панкратовой должна была состояться свадьба. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

Мертвую девушку обнаружила в доме в Колпачном переулке мать жениха — все тело Марины было покрыто рублеными ранами и синяками. Заплаканная женщина выбежала к соседям, и те вызвали полицию.

Правоохранителям мать жениха рассказала, что ее сын Александр уже три дня не выходит на связи и именно поэтому она, чтобы удостовериться, что все в порядке, приехала в квартиру пары. Женщина также сообщила, что Марина и Александр три месяца жили вместе, делали ремонт в квартире и 8 августа должны были пожениться.

Сотрудники МВД изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в ночь на 19 июля Александр вместе с невестой зашел в подъезд дома. Позже Telegram-канал LifeShot опубликовал кадры записи — на них видно, что девушка была чем-то расстроена, а мужчина сначала что-то грубо сказал ей, затем ударил наотмашь и завел в подъезд.

Следственном комитете заявили, что девушка получила черепно-мозговую травму, кости ее лицевого скелета сломаны, а на теле есть колото-резаные раны. Кроме того, специалисты зафиксировали гематомы нижних и верхних конечностей.

Предварительной причиной смерти судмедэксперты назвали сочетанную травму тела.

Медики выяснили, что Марину сначала ударили тупым предметом по телу, а потом острым по лицу, раздробив череп. Также в квартире нашли похожий на пистолет предмет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия для выяснения деталей преступления. Местонахождение жениха убитой до сих пор неизвестно — он считается главным подозреваемым. Следователи выяснили, что на учете у психиатра Александр не состоял и спиртное не употреблял.

По словам одного из соседей, жильца дома Никиты, последний раз он видел Александра, когда тот 19 июля выходил из подъезда в черном спортивном костюме и с рюкзаком. Молодой человек заметил, что мужчина был неразговорчив.

Как рассказала мать подозреваемого правоохранителям, Марина Панкратова работала администратором в магазине, а Александр подрабатывал на стройках. При этом женщина подчеркнула, что ранее конфликтов между ними не наблюдалось.

Это в разговоре с изданием Life подтвердили и соседи убитой — они отметили, что отношения между Панкратовой и ее женихом были мирными, мужчина всегда встречал невесту с работы, а из их квартиры никогда не было слышно криков. При этом, по словам соседей, молодой человек занимался спортом и всегда был спокойным.

«Дикий шок, я не верю, что он мог это сделать. Что-то такое экстраординарное, чтобы человек, нормальный человек, вообще никаких предпосылок, что так может что-то у него произойти. Честно говоря, я в жутком шоке пребываю, ребят знала, очень красивая, гармоничная пара»,

— рассказала одна из соседок порталу Life.

Женщина отметила, что Александр был «очень заточен на семью, крепкий брак и детей», с трепетом относился к маме, заботился о дедушке. «Реально люди готовились к свадьбе, всерьез, без всяких этих. Видно было, что они любят друг друга, очень теплые у них были отношения», — сказала другая собеседница издания.

Бывшая однокурсница Марины Юлия в свою очередь рассказала телеканалу «Москва 24», что погибшая ранее училась на юриста в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина. «Веселая, жизнерадостная. Она всегда улыбалась. Была очень доброжелательной», — вспоминала Юлия.

Между тем Telegram-каналу 112 удалось выяснить, что Марина часто жаловалась на избиения со стороны Александра. В конце мая она позвонила близкой подруге и спросила, как ей обратиться в полицию — тогда она даже сняла побои. Через некоторое время молодые люди помирились, и девушка так и не стала писать заявление.

Кроме того, погибшая вела свой блог в Twitter, где она описывала все, что происходит между ней и Александром — позже она удалила все негативные посты, сообщает Telegram-канал.