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Задержана подозреваемая в убийстве доцента ВГИК 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Задержана подозреваемая в убийстве доцента ВГИК
Фото: РИА Новости
Задержана подозреваемая в убийстве 90-летнего доцента Всероссийского института кинематографии (ВГИК) Иды Щур. Об этом в среду, 22 июля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, задержана женщина 1951 года рождения. Ведется работа направленная на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Уголовное дело находится на личном контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.
19 июля сообщалось, что в полицию обратилась подруга убитой и сообщила, что Ида Борисовна уже двое суток не отвечает на звонки. Она проживала в доме на Кутузовском проспекте. Прибывшие туда полицейские вскрыли квартиру и обнаружили тело хозяйки с множественными ножевыми ранениями.
Ида Борисовна преподавала во ВГИК с 1958 года. Она являлась доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры, была автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства.
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Происшествия , Криминал , Александр Бастрыкин , СКР
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