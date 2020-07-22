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Судью из «Часа суда» обвинили в вымогательстве 80 миллионов рублей 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Судью из «Часа суда» обвинили в крупном вымогательстве
Фото: Кадр: «Час суда»
Юристка Елена Дмитриева, известная как судья из программы «Час суда», проходит обвиняемой по делу о вымогательстве 80 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.
По данным издания, Дмитриева оказалась вовлечена в конфликт двух бизнесменов — Олега Плотникова и Александра Бобовникова. В 2015 году мужчины хотели купить себе по машине Mercedes в кредит. Боровников не мог оформить его на себя, поэтому попросил друга зарегистрировать документы на свое имя. Александр платил партнеру деньги.
Затем между ними случился конфликт. Плотников посчитал, что из-за закрытия совместной фирмы он потерял 80 миллионов рублей и потребовал от Боровникова вернуть эти деньги, тот отказался. Тогда Олег решил подать на бывшего партнера заявление об угоне Mercedes — по документам автомобиль был оформлен на него.
Боровников заявил, что у него состоялся разговор с Дмитриевой, и та якобы заявила, что контролирует работу следователей, поэтому ему «легче просто отдать Плотникову 80 миллионов». Александр заявил об этом в ФСБ, где ему выдали меченые купюры. Бизнесмен принес их на встречу с Плотниковым и Дмитриевой. В итоге женщина стала обвиняемой в деле о вымогательстве и находится под подпиской о невыезде. О том, что произошло с Плотниковым, не сообщается.
Дмитриева — ведущая дочернего проекта «Час суда», программы «Дела семейные». В ней она в качестве судьи разбиралась в конфликтных историях между супругами и выносила свое решение. Проект выходил с ноября 2004 года.
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Комментарии 6
Происшествия , Олег Плотников , Елена Дмитриева , Александр Бобовников , ФСБ
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