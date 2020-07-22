Учительница поплатилась за секс со старшеклассниками

Помощницу школьного учителя из Техаса арестовали по подозрению в сексуальной связи с тремя старшеклассниками, пишет The New York Post
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Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru
24-летняя Эшлин Фей Белл работала помощником учителя с августа по май 2020 года.
С ноября она устраивала встречи с подростками через приложение Snapchat. Сначала она встретилась с одним из 17-летних школьников на автобусной остановке, а затем отвезла его к себе домой в Нью-Бостон. В это время ее ребенок спал в автомобильном кресле. Дома, уложив ребенка спать, она занималась сексом с подростком.
Второй 17-летний ученик также рассказал, что несколько раз бывал в доме у Белл, где они занимались сексом, после чего она отвозила его домой.
Третий старшеклассник, 16-летний юноша, заявил, что посетил квартиру учительницы после игры в плей-офф и пробыл там до утра, после чего она отвезла его домой и пообещала снова забрать для секса на следующих выходных.
Эшлин Фей Белл грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинительного приговора.
Как ранее писал «Рамблер», в Великобритании женатый полицейский уволился со службы после того, как его уличили в сексе с тремя женщинами при исполнении служебных обязанностей. Против экс-полицейского заведено дело о нарушении этики сотрудника правоохранительных органов
, невыполнении инструкции и приказов, а также дискредитирующем поведении.