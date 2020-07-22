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Развратная училка: преподавательницу из Техаса арестовали за секс с тремя старшеклассниками 

BigPicture.ru 3 часа назад
Учительницы устроили «тройничок» со старшеклассником
Фото: BigPicture.ru
24-летняя школьная учительница Эшлин Фэй Белл из Техаса арестована за секс с тремя учениками. О преступной сексуальной связи стало известно от самих подростков, которые хвастались похождениями перед друзьями. Теперь преподавательнице светит немалый тюремный строк.
Похотливой школьной учительнице грозит до 20-ти лет заключения за интимную близость с учениками. Женщину арестовали после того, как ее коллега из школы в Тексаркане, штат Техас, подслушала разговор подростков, которые дразнили одноклассника за то, что от него якобы забеременела учительница. Когда сотрудница школы начала расспрашивать 17-летнего парня, он настаивал, что помощница учителя, Эшлин Белл, сказала, что отец будущего ребенка — не он. Учительницу арестовали в июне. Ей предъявили обвинение в незаконной связи с двумя 17-летними подростками и сексуальные домогательства в отношении 16-летнего парня. Женщине грозит от двух до 20-ти лет тюрьмы. Сейчас Эшли Белл выпустили под залог.
Еще один скандальный случай интимной связи учительницы и ученика взволновал американское общество. 40-летняя Джойси Чёрчвелл (Joyce Churchwell) вместе с еще одной школьной сотрудницей соблазнили старшеклассника и занялись с ним сексом втроем в доме похотливой преподавательницы из Оклахомы.
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Происшествия , Эшли Белл
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