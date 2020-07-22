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Бутина сообщила дату начала суда над Винником 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Суд над Винником состоится 14 сентября
Фото: РИА Новости
Суд над россиянином Александром Винником, находящимся под стражей во Франции, должен состояться 14 сентября, сообщила РИА Новости эксперт рабочей группы по защите прав соотечественников за рубежом при аппарате уполномоченного по правам человека, член ОП Мария Бутина, ссылаясь на данные адвоката россиянина.
"Информацию (о суде над Винником 14 сентября — ред.) получила от адвоката. Я просто веду это дело и общаюсь регулярно с семьей. Он (адвокат — ред.) мне сегодня утром позвонил, сказал, что назначили дату суда, я спросила у него разрешение на публикование этой информации, и он мне его дал", — сказала Бутина РИА Новости.
Бутина также сообщила о дате суда федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой.
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Происшествия , Мария Бутина , РИА Новости
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