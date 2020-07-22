Дело сестер Хачатурян рассмотрят 31 июля

Дело трех сестер Хачатурян начнет слушаться в Московском городском суде 31 июля. Девушек обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору. Слушание в этот день пройдет в закрытом режиме, сообщает «Интерфакс». Дело будет рассматривать суд присяжных.

Предварительное заседание по делу младшей сестры, которое выделено в отдельное производство, состоится в Бутырском суде Москве 28 июля и также пройдет в закрытом режиме.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло в июле 2018 года. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было найдено в его квартире на севере Москвы. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

По данным следствия, девушки пошли на преступление после многолетних издевательств со стороны отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

Защита сестер настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны. Согласно результатам экспертизы, младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема. Предполагается, что суд освободит ее от уголовной ответственности и направит на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.