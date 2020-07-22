В центре Киева прогремели взрывы

В центре Киева возле Дворца «Украина» в среду, 22 июля, взорвались два автомобиля.

На опубликованных очевидцем кадрах виден горящий у тротуара автомобиль и клубы чёрного дыма, исходящего от него.

Взрыв произошёл около 15:10. На месте работают сотрудники правоохранительных органов . Выясняются причины возгорания. Полицейские также осматривают дворы.

По словам очевидцев, первым загорелся автомобиль BMW, затем огонь перекинулся на стоявший рядом Volkswagen.

Как ранее писал NEWS.ru, на улице Ильинка в российской столице сапёры взорвали подозрительную сумку. После взрыва выяснилось, что это был не чемодан, как предполагалось сначала, а термосумка с пиццей.