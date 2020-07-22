Навального обвинили в клевете на ветерана

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По его словам, следователи допросили Навального в качестве обвиняемого. Он не признал вину. Ему вручили повестку о явке в Следственный комитет России 23 июля.

Адвокат указал, что следствие пообещало уведомить его об окончании расследования дела.

17 июля сообщалось, что Навальный взят под подписку о невыезде. 15 июля стало известно о возбуждении уголовного дела против него о клевете.

Ветеран ранее просил защитить его от Навального.

«Меня Навальный оклеветал, назвал холуем, и я не хочу с этим мириться. Хочу просить вас, чтобы вы меня защитили и наказали его. Мне эта клевета… Поскольку я имею стенокардию, у меня приступ стенокардии начался, когда я узнал. Я прошу его наказать», — заявил Игнат Артеменко.

Навального подозревают в том, что он опубликовал вместе с видео ветерана о поправках в Конституцию комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко.

«Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — заключили в Следственном комитете России (СКР).