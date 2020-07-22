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11-летний россиянин сломал позвоночник во время квеста 

Lenta.ru 48 минут назад
11-летний россиянин сломал позвоночник во время квеста
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик сломал позвоночник во время квеста про динозавров. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, ребенок просился поучаствовать в квесте в свой день рождения, мероприятие проходило в Соляном переулке под категорией «6+». При переходе из одной локации в другую мальчик сорвался с лестницы без перил. Он упал головой вниз на бетон с высоты двух метров.
Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника, его госпитализировали в больницу имени Раухфуса. Отец мальчика написал заявление в правоохранительные органы, компанию-организатора проверяет прокуратура.
20 июля в городе Бийск в Алтайском крае на восьмилетнюю девочку упала детская металлическая горка и проломила ей голову. Из-за того, что сооружение не было закреплено, оно пошатнулось. В итоге девочка упала с высоты, а затем на нее упала сама горка. Ребенок получил повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД
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