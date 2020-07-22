11-летний россиянин сломал позвоночник во время квеста 

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик сломал позвоночник во время квеста про динозавров. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, ребенок просился поучаствовать в квесте в свой день рождения, мероприятие проходило в Соляном переулке под категорией «6+». При переходе из одной локации в другую мальчик сорвался с лестницы без перил. Он упал головой вниз на бетон с высоты двух метров.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника, его госпитализировали в больницу имени Раухфуса. Отец мальчика написал заявление в правоохранительные органы , компанию-организатора проверяет прокуратура

20 июля в городе Бийск в Алтайском крае на восьмилетнюю девочку упала детская металлическая горка и проломила ей голову. Из-за того, что сооружение не было закреплено, оно пошатнулось. В итоге девочка упала с высоты, а затем на нее упала сама горка. Ребенок получил повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части.