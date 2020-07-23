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Автомобилист открыл стрельбу в Москве 

Павел Тиунов и ещё 3 18 минут назад
Пьяный водитель устроил стрельбу в Москве
Фото: РИА Новости
На востоке столицы водитель автомобиля ВАЗ устроил стрельбу из пистолета, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел утром 23 июля на Щелковском шоссе. Очевидцы происшествия, уверяют, что автомобилист был пьяным. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на улице Трофимова в Москве участник вечеринки, устроенной на яхте, открыл огонь по непрошенным гостям. Трое мужчин и девушка увидели пришвартованное судно, залезли в него и увидели компанию отдыхающих людей. Хозяин яхты попросил незнакомцев покинуть лодку, но они отказались. Тогда один из гостей достал оружие и выстрелил в оппонентов. В результате один мужчина получил огнестрельное ранение в ногу. На место происшествия вызвали полиция и «скорая помощь». Стрелок был задержан.
Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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